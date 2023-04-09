Жанибек Алимханулы о бое с Батлером: «Это будет незабываемый вечер бокса»

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы обратился к американским любителям бокса.

«Не могу дождаться 13 мая. Если вы из Стоктона и любите бокс, то обязательно приходите. Иншаллах, это будет незабываемый вечер бокса! Я обещаю!», – написал Алимханулы в Твиттер.

Напомним, в настоящее время Алимханулы проводит тренировочный лагерь перед боем с канадцем Стивеном Батлером, который состоится 13 мая в Стоктоне, штат Калифорния.

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