Стивен Батлер перед боем с Алимханулы: «В Казахстане много сильных и талантливых боксеров»

Соперник боксера Жанибека Алимханулы по защите титула WBO Стивен Батлер прокомментировал предстоящий бой с казахстанцем.

– Стивен, скажи, чего ты ждешь от боя против Жанибека Алимханулы?

– Думаю, будет взрывной бой.

- Почему ты решил принять предложение Алимханулы? Испытываешь ли какое-либо переживание в связи с тем, что предстоит драться против парня, обладающего чемпионским поясом?

– Я никого не боюсь и хочу стать чемпионом, в этом и кроется причина того, что я принял вызов.

- Видел ли ты предыдущие бои Жанибека Алимханулы? Что скажешь о его сильных или слабых качествах?

– Могу сказать, что он очень хорош. Что касается его слабых мест, то я оставлю это в тайне.

– В 2019-м у тебя был бой против Риота Мураты, который на тот момент владел титулом регулярного чемпиона WBA в среднем весе. Тогда ты проиграл нокаутом в пятом раунде. Оглядываясь назад, что тогда стало причиной, повлекшей неудачный результат?

– Я не хотел бы копаться в прошлом и вдаваться в подробности. Бой против Мураты уже в прошлом для меня.

- Что скажешь в целом о боксерах из Казахстана?

– Думаю, у вашей страны очень много сильных и талантливых боксеров.

Для канадца это будет уже вторая попытка забрать себе титул после того, как в 2019 году он проиграл на тот момент чемпиону WBA японцу Риото Мурате.

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