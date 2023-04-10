Озвучены финансовые условия предложения Ермекову от АСА

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев раскрыл подробности финансового предложения казахстанскому бойцу Даурену Ермекову:

«Надеюсь, что все пройдет хорошо, очень надеюсь, что он примет предложение. Уверен, что у него много советников. Но у него сейчас возможность заработать 200 тысяч в финальном поединке и в целом за работать более 300 тысяч долларов»

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