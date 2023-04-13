Айдар Махметов о потенциальном бое Уланбеков – Алмабаев в UFC: «Встреча возможна, но не думаю, что это вызовет особый интерес»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Тагир Уланбеков Спорт Казахстана

Чемпион мира по ММА Айдар Махметов оценил возможность реванша Асу Алмабаева и Тагира Уланбекова в UFC: 

«Асу уступил Тагиру, но это было много лет назад. Сейчас у Тагира есть одно поражение UFC и его карьера пока не так ярко развивается в этой лиге. Считаю, что Уланбеков еще не может раскрыться и показать выступления в доминирующем стиле, как это было в Fight Night Global. Алмабаев сейчас на старте. Встреча вполне возможна, но я не думаю, что этот бой вызовет особый интерес американской публики. Поединок Уланбеков – Алмабаев все-таки больше интересен болельщикам с постсоветского пространства, но не на Западе»

Первый бой спортсменов прошел в рамках Fight Night и завершился досрочной победой Уланбекова.

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