Тренер Kill Clif про Алмабаева: «Он скоро заявит о себе»

Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров рассказал о подписании Асу Алмабаева в UFC:

«С Асу познакомились, как только он приехал с Шавкатом на сборы в США, быстро нашли общий язык, очень позитивный парень. Выяснилось, что он хочет попасть в UFC, но было долгое ожидание и сложности, я решил помочь и познакомил его со своим хорошим другом, который работает менеджером, и вот так общими усилиями удалось получить долгожданный контракт, который был его мечтой. Ждём дату первого боя, имя соперника и я с радостью приму участие в подготовке Асу к его дебюту. Он состоявшийся боец, с которым нужно лишь отточить некоторые навыки, плюс хорошие спарринги и уверен, что он совсем скоро заявит о себе»

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»