Руководитель команды DAR TEAM о подписании Асу в UFC: «Он долго шел к этому»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Naiza Fighting Championship Brave Combat Federation Спорт Казахстана

Руководитель команды DAR TEAM Бауыржан Уталиев о подписании Асу Алмабаева в UFC:

«Асу очень долго к этому шел, это была его мечта. Он заслужил это. Был вариант переподписаться с Brave, ему увеличили гонорар и дали бы возможность биться за титул. Асу не изменил своей мечте, шел до конца, выдержал все сроки»

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий