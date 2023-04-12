Руководитель команды DAR TEAM о подписании Асу в UFC: «Он долго шел к этому»
Руководитель команды DAR TEAM Бауыржан Уталиев о подписании Асу Алмабаева в UFC:
«Асу очень долго к этому шел, это была его мечта. Он заслужил это. Был вариант переподписаться с Brave, ему увеличили гонорар и дали бы возможность биться за титул. Асу не изменил своей мечте, шел до конца, выдержал все сроки»
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