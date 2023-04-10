Комментатор «Матч ТВ» про выступление Алмабаева в UFC: «У Асу есть история с Уланбековым, которую можно продать»

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Володин в разобрал перспективы казахстанских бойцов Асу Алмабаева и Азата Максума, совсем недавно подписавших контракты с UFC:

«Именно наилегчайший вес развивается в последнее время довольно бурно, потому что там же выступают Тагир Уланбеков, наводит шороху Мухаммад Мокаев, Тим Эллиотт. Это уровень, которому надо соответствовать для того, чтобы двигаться по этому дивизиону дальше. Готовы ли ребята из Казахстана к такому уровню оппозиции? Вопрос пока сомнительный. Понятно, что в них верят, что они верят в себя.

Асу Алмабаеву — 29, Азату Максуму — 27 лет. Для «мухачей» они уже на пике, по факту, их звездный период может продолжаться, грубо говоря, у Алмабаева — это еще года три, а для Азата, может быть, еще до пяти лет. Поэтому время еще есть. Что касается Асу, у него в прошлом было поражение от Мехмана Мамедова — очень крепкий боец из Азербайджана, который сейчас успешно выступает в Rizin, и от Тагира Уланбекова. Другими словами, у Алмабаева уже есть история, которую можно продать — это реванш с Тагиром Уланбековым, идущим на 14-й строчке. Понятно, Тагиру этот бой не очень интересен, но он нужен Алмабаеву. Если Асу удастся выиграть пару боев, то, возможно, он и дойдет до этого реванша. Другое дело, что и Тагир Уланбеков может продвинуться выше в рейтинге»

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