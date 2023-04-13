Рафаэль Эстевам о бое с Жумагуловым: «Жалгас – очень опасный файтер»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Бразилец Рафаэль Эстевам поделился своим ожиданием от дебюта в UFC против казахстанца Жалгаса Жумагулова:

«Жалгас — очень опасный файтер. У него были очень напряженные поединки в UFC. Я вижу в казахстанце очень талантливого и опасного бойца»

Их бой состоится 7 мая по времени Казахстана.

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