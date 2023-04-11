Эдди Хирн: «Готов ли Головкин принять, что его стоимость сейчас намного ниже?»

Теги Геннадий Головкин бокс Эдди Хирн Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал будущее Геннадия Головкина.

«Считаю, что Головкин по-прежнему остается именитым бойцом, известным бойцом. Но проблема в том, что в последнее время он привык зарабатывать огромные деньги. В связи с этим вопрос только лишь в одном. Понимает ли он, что по состоянию на сегодня его рыночная стоимость намного ниже, чем была раньше? Готов ли он принять это?» – сказал Хирн.

Напомним, в своем последнем бою Головкин уступил единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу.

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