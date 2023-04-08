Эдди Хирн: «Надеюсь, что мы увидим возвращение Головкина. Он потрясающий боец и отличный шоумен»

Британский промоутер Эдди Хирн назвал оптимального соперника для Геннадия Головкина и выразил желание снова увидеть GGG на ринге.

«Я знаю, что Головкин освободил оба титула. Мне кажется, что порой тебе нужен более четкий путь. Да, Геннадия окружает отличная команда, но теперь он вправду управляет кораблем. Я думаю, что Геннадий может делать все, что захочет. К тому же он привык зарабатывать много денег. Возможно, таких сумм ему больше не предлагают.

Я бы хотел увидеть его поединок против Хайме Мунгуйи. Они оба сотрудничают с DAZN. Это отличный бой. Безусловно, ни один из них не подписан у меня, так что я говорю это просто как фанат. Я думаю, что это великолепный бой для DAZN. Надеюсь, что мы увидим возвращение Головкина. Он потрясающий боец и отличный шоумен», – сказал Хирн.

Напомним, в феврале и марте Геннадий отказался от титулов по версиям IBF и WBA. Промоутеры бойца заявили, что боксер взял перерыв в карьере.

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