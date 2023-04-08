Азат Максум о поединке с Алиби Идрисом и Асу Алмабаевым в UFC: «Я категорически против того, чтобы драться с ними»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Алиби Идрис Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Азат Максум рассказал о возможном соперничестве со своими соотечественниками в промоушене.

– Буквально на днях мы услышали прекрасную новость о подписании контракта с UFC Асу Алмабаевым (17-2). Кроме того, Нурбек Карабала рассказал, что пополнить ростер лучшей лиги мира может и Алиби Идрис (7-0). Если вы втроем будете выступать в UFC и доберетесь до топ-15 или даже топ-10, и матчмейкеры предложат вам подраться друг с другом, как вы отреагируете?

– Алиби и Асу – два моих близких брата, и я категорически против того, чтобы драться с ними. Сколько бы мне ни дали денег или даже если бы предложили пояс, я бы не согласился подписывать контракт на такой поединок, – сказал боец.

Напомним, Максум подписал контракт с UFC сроком на четыре года.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий