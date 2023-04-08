Азат Максум о поединке с Алиби Идрисом и Асу Алмабаевым в UFC: «Я категорически против того, чтобы драться с ними»

Казахстанский боец UFC Азат Максум рассказал о возможном соперничестве со своими соотечественниками в промоушене.

– Буквально на днях мы услышали прекрасную новость о подписании контракта с UFC Асу Алмабаевым (17-2). Кроме того, Нурбек Карабала рассказал, что пополнить ростер лучшей лиги мира может и Алиби Идрис (7-0). Если вы втроем будете выступать в UFC и доберетесь до топ-15 или даже топ-10, и матчмейкеры предложат вам подраться друг с другом, как вы отреагируете?

– Алиби и Асу – два моих близких брата, и я категорически против того, чтобы драться с ними. Сколько бы мне ни дали денег или даже если бы предложили пояс, я бы не согласился подписывать контракт на такой поединок, – сказал боец.

Напомним, Максум подписал контракт с UFC сроком на четыре года.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

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