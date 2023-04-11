Жумагулов проведет бой в UFC с непобежденным бразильцем

Жалгас Жумагулов получил нового соперника вместо выбывшего из-за травмы Нейта Манеса.

Им стал непобежденный 26-летний бразилец Рафаэль Эстевам(11-0). В UFC Эстевам пробился через Dana White Contenders Series и бой против Жалгаса будет дебютным для него в сильнейшей ММА-лиге мира.

Поединок пройдет 6 мая на UFC 288.

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