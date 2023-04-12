Артем Резников о планах после финала гран-при: «Зачем об этом думать? У меня самый важный бой в жизни – 16 июня»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец АСА Артем Резников рассказал о планах после финала гран-при:

«Это последний бой по контракту. Условия были просто на Гран-при. Дальше не думаю, мне нужно сначала выиграть Гран-при. А зачем дальше думать, когда у меня самый важный бой в моей жизни – 16 июня, в котором будет решаться все! Что дальше? Может UFC, может Bellator. Может здесь подерусь за хорошие деньги. Посмотрим.

16 июня Резников проведет свой заключительный бой по контракту с российским промоушеном — в Сочи в финале Гран-при легковесов он сразится с Эдуардом Вартаняном.

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