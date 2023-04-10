Вице-президент АСА о месте проведения боя Резников-Вартанян: «Этот бой лучше всего зайдет в Казахстан, но мы отказались от этой идеи»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, почему местом проведения финала Гран-при в легком между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном выбрали город Сочи.

«Этот турнир лучше всего на данный момент зайдет в Казахстане, но от этой идеи мы отказались, потому Майрбек Хасиев посчитал, что мы даем преимущество одному из участников, проводя бой у него дома. Я считаю, что в Армении этот поединок был бы громким, но сейчас в Армению мы не планируем ехать. Третье место – это Москва.

Но так сложился календарь, что мы в Москве проводим турнир в апреле. Мы уже заранее этот календарь составили и просто сказали бойцам, когда вы готовы драться. И просто совпало, что они будут готовы тогда и готовы драться там. А брать переносить, брать менять города – да теоретически это возможно, но, с другой стороны, это как раз-таки та возможность, где мы можем прокачать Сочи»

Резников и Вартанян проведут бой 16 июня этого года в рамках турнира ACA 159.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий