Вице-президент АСА о месте проведения боя Резников-Вартанян: «Этот бой лучше всего зайдет в Казахстан, но мы отказались от этой идеи»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал, почему местом проведения финала Гран-при в легком между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном выбрали город Сочи.

«Этот турнир лучше всего на данный момент зайдет в Казахстане, но от этой идеи мы отказались, потому Майрбек Хасиев посчитал, что мы даем преимущество одному из участников, проводя бой у него дома. Я считаю, что в Армении этот поединок был бы громким, но сейчас в Армению мы не планируем ехать. Третье место – это Москва.

Но так сложился календарь, что мы в Москве проводим турнир в апреле. Мы уже заранее этот календарь составили и просто сказали бойцам, когда вы готовы драться. И просто совпало, что они будут готовы тогда и готовы драться там. А брать переносить, брать менять города – да теоретически это возможно, но, с другой стороны, это как раз-таки та возможность, где мы можем прокачать Сочи»

Резников и Вартанян проведут бой 16 июня этого года в рамках турнира ACA 159.

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