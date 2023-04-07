Александр Шаблий: «Рахмонов не ожидал, что Чимаев так резко выскажется»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Александр Шаблий Спорт Казахстана

Российский боец Bellator Александр Шаблий прокомментировал перепалку в социальных сетях между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым.

«Шавкат, наверное, хотел привлечь к себе немного внимания этой фотографией, но он не ожидал, что Чимаев так дерзко выскажется. Думаю, это не раскрутка боя, а просто потенциальные соперники так подогревают к себе интерес. Скорее всего, у Чимаева в голове другие бойцы: бой за пояс в полусреднем весе, победитель пары Алекс Перейра – Исраэль Адесанья.

Но Шавкат все делает правильно. Этот бой было бы интересно посмотреть всем любителям смешанных единоборств в СНГ», – сказал Шаблий.

Напомним, Рахмонов опубликовал в соцсети фото, на котором он сидит на троне из волчьих шкур, подписав его: «Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами!», на что Чимаев отреагировал комментарием: «Называться волком в жизни – это честь, чем быть шакалом по жизни». Позже казахстанец удалил текст из поста.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий