Александр Шаблий: «Рахмонов не ожидал, что Чимаев так резко выскажется»

Российский боец Bellator Александр Шаблий прокомментировал перепалку в социальных сетях между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым.

«Шавкат, наверное, хотел привлечь к себе немного внимания этой фотографией, но он не ожидал, что Чимаев так дерзко выскажется. Думаю, это не раскрутка боя, а просто потенциальные соперники так подогревают к себе интерес. Скорее всего, у Чимаева в голове другие бойцы: бой за пояс в полусреднем весе, победитель пары Алекс Перейра – Исраэль Адесанья.

Но Шавкат все делает правильно. Этот бой было бы интересно посмотреть всем любителям смешанных единоборств в СНГ», – сказал Шаблий.

Напомним, Рахмонов опубликовал в соцсети фото, на котором он сидит на троне из волчьих шкур, подписав его: «Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами!», на что Чимаев отреагировал комментарием: «Называться волком в жизни – это честь, чем быть шакалом по жизни». Позже казахстанец удалил текст из поста.

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«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

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