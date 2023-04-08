Названо главное условие возвращение Головкина на ринг

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о шансах снова увидеть экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина на ринге:

«Проблема в том, что, честно говоря, Головкин привык зарабатывать большие деньги. Поэтому он не станет возвращаться и драться за пару миллионов долларов. Придется изрядно опустошить карманы, если вы хотите заставить Геннадия Головкина выйти на ринг»

Свой последний на сегодняшний день бой GGG провел в сентябре прошлого года — уступил единогласным решением судей Саулю «Канело» Альваресу в третьем поединке. В настоящее время карьера 41-летнего ветерана находится на паузе.

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