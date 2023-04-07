Тренер Рахмонова в США оценил перспективы Алмабаева в UFC: «Он боец уровня UFC»

Российский тренер Саид Сапаров, с которым занимается Шавкат Рахмонов во время проведения подготовительных лагерей в США, оценил перспективы в UFC Асу Алмабаева, с которым тоже не так давно поработал:

«Радостное событие для всего Казахстана, с чем всех и поздравляю! Асу боец уровня UFC, и его послужной список говорит сам за себя. Думаю, он попал туда в нужное время. Несмотря на то, что мы знакомы совсем недавно, легко нашли общий язык. Отмечу, что основными качествами, чтобы стать лучшим бойцом в своем дивизионе, он однозначно обладает — всесторонне развитый технически, дисциплинированный, трудолюбивый и скромный в общении. Как мы знаем, контракт подписан на четыре боя — и это как раз то количество поединков, которое, при благополучном исходе, может привести его в топ-10. Ждем дату боя и имя соперника!»

Асу Алмабаев официально подписал контракт с UFC.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

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