Бернс о совместных тренировках с Рахмоновым: «У него очень сильный захват»

Топовый боец UFC Гилберт Бернс рассказал о совместных тренировках с Шавкатом Рахмоновым:

«У него очень хорошая техника, хороший тайминг и хороший глаз на ситуацию, он видит возможность, чувствует тайминг, и у него очень сильный захват. Он тот парень, который может стать чемпионом, очень хорош. Мы тренировались вместе, но он ни разу не задушил меня, и я, кстати, тоже ни разу не задушил его. Он хороший партнер, хороший парень»

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