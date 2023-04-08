Лаура Санко о Рахмонове: «Я его фанатка, весь Казахстан в восторге от этой истории»

Журналистка и комментатор UFC Лаура Санко, которая известна своей горячей поддержкой Шавката Рахмонова, рассказала о том, какие чувства она на самом деле испытывает к казахстанцу:

«Я не влюблена в этого человека, мне просто нравится его боевой стиль. Вся страна думает, что я по нему сохну. Поэтому мне необходимо внести ясность. Я все еще его фанатка, но я в него не влюблена. Весь Казахстан в восторге от этой истории, потому что у меня появилось 20 тысяч новых подписчиков»

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»