Лаура Санко о Рахмонове: «Я его фанатка, весь Казахстан в восторге от этой истории»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Журналистка и комментатор UFC Лаура Санко, которая известна своей горячей поддержкой Шавката Рахмонова, рассказала о том, какие чувства она на самом деле испытывает к казахстанцу:

«Я не влюблена в этого человека, мне просто нравится его боевой стиль. Вся страна думает, что я по нему сохну. Поэтому мне необходимо внести ясность. Я все еще его фанатка, но я в него не влюблена. Весь Казахстан в восторге от этой истории, потому что у меня появилось 20 тысяч новых подписчиков»

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