Гилберт Бернс про удушающий Рахмонова в бою с Нилом: «Я знал, что он может сделать такое»

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Бразильский боец UFC Гилберт Бернс про удушающий Шавката Рахмонова, которым он выиграл у Джеффа Нила:

«Я знал, что он может сделать такое. Я тренировался с ним и видел, как он отрабатывает этот удушающий много раз. У него хороший тренер, хорошая ударка, хорошее джиу-джитсу. Он впечатлил меня, но все равно я и до боя знал, что он финиширует его. Он очень хорош, молодой, талантливый, силен везде, расслабленный, при этом собранный и хладнокровный. Отличный боец»

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