Айдос Ербосынулы: «От хейтеров не убежишь. Они всегда будут»

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы на своем youtube-канале выступил с заявлением о хейтерах.

«В сегодняшнем видео я хочу немного сказать о хейтерах. Они бывают в любое время в народе, это обязательно бывает. Невозможно нравиться всем подряд. Даже сам пророк Мухаммад стольким людям не нравился. Ему хотели отомстить и убить. Поэтому от хейтеров не убежишь. Они всегда будут. Но иногда задевает тебя. Конечно, не обижаешься, когда пишут по делу. Но иногда бывает, когда пишут ни с того, ни с сего. Но пророк Мухаммад всегда является нашим примером. Думаю, надо брать пример с его жизни в целом. Конечно, это не легко, очень сложно. Мы не сможем быть как он все равно. Однако все равно мы должны стараться идти в лучшую сторону», – сказал боксер.

В ноябре прошлого года боксер потерпел поражение тяжелейшим нокаутом от кубинца Давида Морреля и после боя был введен в состояние комы и прооперирован.

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