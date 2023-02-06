Ербосынулы о женском боксе: «Женщины – хрупкие существа, я бы запретил им заниматься этим видом спорта»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Айдос Ербосынулы Спорт Казахстана

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы отреагировал на бой между покорительницей семи весовых категорий пуэрториканкой Амандой Серрано и представительницей Мексики Эрикой Крус, который состоялся накануне в Нью-Йорке.

Соперницы сражались за звание «абсолюта» в полулегком весе. Победительницей стала Серрано, взявшая верх единогласным решением судей и объединившая все четыре основных титула дивизиона.

В Instagram Stories Айдос опубликовал фотографию с поединка и признался, что ему не нравится сама идея проведения женских боев:

«Женщины — хрупкие существа. Будь это в моих руках, я бы запретил им заниматься этим видом спорта», — написал он.

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова 

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий