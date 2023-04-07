Азат Максум о подписании в UFC: «Это была мечта детства»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Азат Максум прокомментировал подписание в UFC, о котором стало известно сегодня утром:

«UFC для меня была мечтой с детства, и теперь она осуществилась. Думаю, это у каждого бойца мечта попасть в UFC. Теперь это мотивирует меня вдвойне, будем тренироваться еще усерднее, чтобы поднимать наш флаг на мировой арене. Цель у нас одна – взять пояс UFC, и привезти в Казахстан»

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий