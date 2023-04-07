Азат Максум о подписании в UFC: «Это была мечта детства»

Казахстанский боец ММА Азат Максум прокомментировал подписание в UFC, о котором стало известно сегодня утром:

«UFC для меня была мечтой с детства, и теперь она осуществилась. Думаю, это у каждого бойца мечта попасть в UFC. Теперь это мотивирует меня вдвойне, будем тренироваться еще усерднее, чтобы поднимать наш флаг на мировой арене. Цель у нас одна – взять пояс UFC, и привезти в Казахстан»

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