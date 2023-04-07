Азат Максум – боец UFC

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Контракт с UFC подписал непобежденный Азат Максум – 16-0. Об этом у себя в Инстаграм сообщил менеджер бойца Саят Абдрахманов.

Азат выступает в наилегчайшем весе – 57 кг. Он владел поясом лиги OCTAGON, а еще дважды бился в Brave CF.

В UFC он должен был перейти еще в прошлом году, но тогда помешала травма руки.

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