Асу Алмабаев о дате дебюта: «После Оразы проведу два сбора и буду тревожить матчмейкеров»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Асу Алмабаев после подписания в UFC озвучил свои планы по поводу даты дебюта:

 «Точную дату не сказали, но думаю, что после Оразы проведу два сбора и будет видно. Главное войти в тренировочный процесс, потом будем уже тревожить матчмейкеров»

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