Асу Алмабаев о дате дебюта: «После Оразы проведу два сбора и буду тревожить матчмейкеров»

Асу Алмабаев после подписания в UFC озвучил свои планы по поводу даты дебюта:

«Точную дату не сказали, но думаю, что после Оразы проведу два сбора и будет видно. Главное войти в тренировочный процесс, потом будем уже тревожить матчмейкеров»

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»