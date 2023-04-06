Алмабаев о реванше с Уланбековым: «Кого дадут, с тем и будем драться, но был бы интересен реванш с Тагиром»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Тагир Уланбеков Спорт Казахстана

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев о соперниках по дивизиону в лиге:

 «Кого дадут, с тем и будем драться. Сперва надо провести хотя бы один бой, но было бы интересно провести реванш с Тагиром Уланбековым, посмотреть, насколько мои навыки выросли. Я в себе уверен на 100%»

Первый бой Тагир и Асу провели в 2017 году в рамках лиги AMC Fight Night. Тогда Уланбеков одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

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