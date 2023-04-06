Нурбек Карабала о подписании Асу в UFC: «В 2025 году он подерется за пояс»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Президент NAIZA Нурбек Карабала о подписании Асу Алмабаева в UFC:

«Этот парень один из сильнейших бойцов этого дивизиона в UFC. Он создаст проблем там практически всем. Думаю Алла биуртса в начале 2025 года Асу подерётся за чемпионский пояс»

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

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