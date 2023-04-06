Асу Алмабаев: «Десять лет назад я работал на базаре, но всегда верил, что однажды окажусь в UFC»

Казахстанский боец MMA Асу Алмабаев прокомментировал подписание контракта с UFC.

«Десять лет назад я работал на базаре, но всегда верил, что однажды окажусь в UFC! Альхамдулиллах, я подписал свой контракт с сильнейшим промоушеном мира. Не бойтесь мечтать! Тяжелый труд, тренировки и вера в себя приведут вас к своей мечте!

Я хотел бы выразить огромную благодарность своей команде DAR Team и ее основателю Алидару Булатовичу, который верил в меня, поддерживал и вдохновлял», – написал Алмабаев в соцсетях.

Асу является экс-чемпионом М-1, Naiza, а последние свои бои провел в лиге Brave.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

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