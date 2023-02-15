Фируза Шарипова о проблемах спорта в Казахстане: «Нет достаточного количества секций»

Чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова назвала проблемы казахстанского спорта:

«Я из многодетной семьи, выросла в городе без инфраструктуры, тренировалась в подвале. Мне уже 28 лет, и в городе до сих пор нет достаточного количества спортивных секций, не хватает спортивных залов для достижения результата»

Шарипова родилась и проживает в Таразе.

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