Фируза Шарипова о краже в Таиланде: «Утром я проснулась от крика мамы»

Чемпионка мира по боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова рассказала подробности кражи денег из ее съемного дома в Таиланде.

«Утром я проснулась оттого, что моя мама кричала «Фируза, посмотри, посмотри». Я спустилась вниз, со второго этажа и услышала от мамы, что нас обокрали. Терраса была открыта и рядом с бассейном лежали наши сумки, которые были выпотрошены все до копейки. Потом мы вызвали полицию и позвонили хозяйке дома. Полиция сняла все отпечатки и просмотрела все камеры, на которых было видно, как высокий и очень худой мужчина, ходит по двору. Лица к сожалению не было видно, поскольку он был в капюшоне», – сказала Шарипова.

«Я снова голоден до побед». Действующий боец ACA Каршыга Даутбек спустя полтора года возвращается в октагон

«Время в любителях исчерпано». Чемпион Европы по ММА Исбулаев к дебюту в профи готовится под руководством тренера Жумагулова и Морозова

😍Дзюдоистка Айгерим Абилкадирова – возможно, самая красивая спортсменка из Казахстана