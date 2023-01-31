Фируза Шарипова приступила к подготовке бою под руководством тренера Бивола
Чемпионка мира по профессиональному боксу в трех весовых категориях Фируза Шарипова рассказала, кто будет готовить ее к титульному бою против чемпионки Малави Рут Чисейл.
«Сегодня свой день рождения празднует Геннадий Юрьевич Машьянов, тренер Дмитрия Бивола, а теперь и мой тренер. Давайте все поздравим этого выдающегося человека.
Совсем скоро я возвращаюсь из Таиланда и приступаю к подготовке к титульному бою против чемпионки Малави Рут Чисейл под руководством Геннадия Юрьевича.
Моя цель и цель моей команды, по прежнему остается бой реванш с Кэти Тейлор за звание абсолютной чемпионки мира», – сказала Шарипова.
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