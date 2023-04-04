Рахмонов получил квартиру в Актау

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов стал обладателем двухкомнатной квартиры в элитном ЖК города Актау от строительной компании «NB HOLDING», которая занимается строительством недвижимости в Алматы, Атырау, Актау и Актобе.

Напомним, что Шавкат получил в подарок квартиру в строящемся ЖК еще в июле прошлого года, когда боец приезжал на совместный турнир Naiza и Eagle FC.

Сейчас этот дом уже сдан.

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