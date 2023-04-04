Рахмонов после закладки камня для строительства мечети приехал в Актау

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Топовый боец UFC Шавкат Рахмонов посетил курортный отель Rixos Aktau, расположенный на берегу Каспийского моря.

Также в ходе поездки запланирована встреча с фанатами и посещение клуба DAR Team Актау.

В Актау Шавкат приехал из Атырау, где встречался с акимом области, участвовал в закладке строительства мечети, а также  провел встречу с юными фанатами.

Отметим, что после своей победы над Джеффом Нилом Рахмонов проводит фанатское турне по Казахстану, встречаясь со своими поклонниками.

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