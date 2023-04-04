Менесес о снятии с боя с Жумагуловым: «Я чувствовал, что готов устроить шоу, но это возможность ускользнула от меня»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Американец Нейт Менесс в социальных сетях высказался о снятии с боя против Жалгаса Жумагулова:

«Я получил травму на тренировке в понедельник вечером. Я выхожу из боя 6 мая. Специалист рекомендует хирургическое вмешательство. В настоящее время обсуждаю второе мнение со специалистами UFC. В этом лагере я действительно научился многим новым техникам, которые мне не терпится показать в следующий раз. У меня лучшие тренеры и партнеры по тренировкам, и я действительно чувствовал, что готов устроить шоу. Я ненавижу, что эта возможность ускользнула от меня. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Сосредоточился на реабилитации и подготовке к открытию следующей двери. Мы вернемся. Бог добр»

Пока Жумагулов остается без соперника на майский поединок.

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