Менес снялся с боя против Жумагулова

Соперник Жалгаса Жумагулова Нейт Менес снялся с боя на UFC 288, который пройдет 6 мая

Американец получил травму на тренировке. После первого обследования врачи посоветовали Нейту лечь на операцию, но он примет решения после дополнительной консультации с докторами UFC.

У Жалгаса по контракту остался один бой в UFC.

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