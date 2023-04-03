Рахмонов удалил в соцсетях подпись про волков после поста Чимаева

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец UFC Шавкат Рахмонов удалил подпись под фото с чучелом волков в социальных сетях.

«Некоторые говорят, что они – волки... Волки под нами», – было подписано фото казахстанского бойца.

Позже боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал постом: «Называться волком в жизни – это честь, чем быть шакалом по жизни».

Стоит отметить, что прозвище Чимаева - Борз (в переводе с чеченского – волк).

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1 комментарий

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Buttowski
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