Рахмонов удалил в соцсетях подпись про волков после поста Чимаева
Боец UFC Шавкат Рахмонов удалил подпись под фото с чучелом волков в социальных сетях.
«Некоторые говорят, что они – волки... Волки под нами», – было подписано фото казахстанского бойца.
Позже боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал постом: «Называться волком в жизни – это честь, чем быть шакалом по жизни».
Стоит отметить, что прозвище Чимаева - Борз (в переводе с чеченского – волк).
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