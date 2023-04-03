Чемпион NAIZA Джабраилов подписал контракт с АСА

Чемпион NAIZA Сайфулла Джабраилов подписал контракт с АСА, о чем он сообщил в своем Инстаграм:

«Мой контракт с лигой истек, я оставляю пояс вакантным. Теперь я подписываю контракт с АСА. Благодарю президента лиги Нурбека Карабала за возможность биться в одной из лучших лиг, для меня была честь быть чемпионом NAIZA. Вы доказали, что Вы человек слова, большое уважение Вам. Также желаю удачи Нуржану Жолдыбаю, Орынбаю Райимбеку и Николаю Самусеву. Рад был знакомству с вами!»

Джабраилов был временным чемпионом, должен был драться с Николаем Самусевым. Однако казахстанец снялся из-за травмы колена, из-за чего Сайфулла стал полноценным обладателем пояса.

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