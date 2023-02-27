Николай Самусев о своем возвращении: «Думаю, восстановление займет 2-3 месяца»

Экс-чемпион NAIZA в полулегком весе Николай Самусев в интервью «Спорту Шредингера» рассказал о сроках восстановления и возвращения в октагон:

«У меня разрыв медиального мениска, думаю, восстановление займет 2-3 месяца. По бою что могу сказать? Ждите. Восстановлюсь»

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