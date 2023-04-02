Диас Кабдуов: «MMA – это в первую очередь шоу, во вторую – бизнес, и только в третьих – спорт»

Главный тренер команды Tobet Top Team Диас Кабдуов рассказал, нужен ли трэшток в MMA.

- Как вы относитесь к трэштоку? Приветствуете, когда ваши бойцы его используют?

– Я обычный тренер сборной, и когда мы выступаем на уровне чемпионата Казахстана, чемпионата мира, то к трэштоку плохо относимся, потому что за слова нужно отвечать. Но MMA – это в первую очередь шоу, во вторую – бизнес, и только в третьих – спорт. И в рамках MMA трэшток – это правильно.

MMA – это как ночной клуб: до тебя докопались, ты отхватил. Вроде бы ты прав, никого не трогал, но ты же отхватил. А ты не ходи по клубам, и проблем не будет. Тоже самое в MMA: если дерешься там, будь готов по любому, что этот трэшток будет. Я за такой трэшток, как у Маги Исмаилова – без перегибов, – сказал Кабдуов в интервью Sports.ru.

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