Резников о подготовке вместе с Рахмоновым: «Думаю, что мы вместе поработаем»

Теги UFC MMA ACA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников в интервью «Вестнику ММА» ответил на вопрос о возможной совместной подготовке с Шавкатом Рахмоновым:

«Меня звали, когда Шавкат готовился к бою с каким-то маленьким бразилом. Я сказал, что зал, где я занимаюсь для них открыт, но они сказали, что они тренируются только у себя. Я-то могу сходить, но все ребята, которые под меня тоже приходят работать, я не смогу их всех собрать в одно время. Я один раз не приду, они все распадутся. Но думаю, что с Шавкатом мы поработаем. Надо понять просто, над чем мы будем работать. Рахмонов – очень сильный боец, с ним интересно будет поработать, но с Вартаняном они разные. Я написал Дамиру Исмагулову, он согласился, сказал, что придет поможет»

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