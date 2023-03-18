Рахмонов о Резникове: «Постоянно зовем его в зал, а он не приходит»

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал, готов ли помочь в подготовке Артему Резникову перед боем с Эдуардом Вартаняном.

- У Резникова будет бой с Вартаняном на Гран-при ACA. Если он тебя позовет помочь, например, в спаррингах поработать?

– Если я буду в форме, конечно, готов поддержать. А так, Артем ни разу у нас не был в зале, ни разу мне не помог (смеется). Постоянное его зовем, он что-то не приходит, не знаю.

- Боится делиться секретами борьбы?

– Да нет, мы же не соперники с ним. Может быть где-то побороться...А так, он в другой организации дерется, я в другой. Мы в разных весовых категориях.

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