Артем Резников об аресте в 2013-м: «Мой отец в пять утра вставал, занимал очередь, чтобы я получил передачку»

Казахстанский боец ACA Артем Резников рассказал о поддержке близких после ареста в 2013 году.

- В 2013 году вы попали в тюрьму по несправедливому обвинению, провели там пол года. Кто Вас поддерживал?

– Мой отец, моя мама. Мои родители меня сильно поддерживали. Друзья тоже, но как родители – никто не помогал. Я сидел в Усть-Каменогорске, и чтобы передать мне еду, нужно было занимать очередь с семи утра. И мой отец в пять утра вставал, занимал очередь, чтобы я получил передачку. И так три раза в неделю – понедельник, среда, пятница. Каждый раз он стоял в очереди по 2-3 часа, чтобы передать мне еду.

- Были люди, которые в тот момент от вас отвернулись?

– Были люди, которые от меня отдалились, когда у меня была череда поражений. А когда сидел в тюрьме, даже не знал, кто от меня отдалился, потому-что у меня не было связи (смеется).

- Вы же могли пойти на мировую в тот момент, но до конца отстаивали свою позицию невиновности.

– Они предлагали мне написать примирение. Но примирение сторон – это когда ты признаешь свою вину. Я просидел несправедливо столько времени, и сказал, что меня устроит только оправдательный приговор. В этом случае тоже помог отец: предал дело огласке, нашел репортеров: весь мой процесс суда снимали, чтобы все было справедливо.

Напомним, в 2013-м Резников отсидел в тюрьме шесть месяцев за драку, но позже был оправдан.

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