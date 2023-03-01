Экс-чемпион лиги NAIZA Алиби Идрис может провести бой с экс-чемпионом AMC Fight Night Вартаном Асатряном.

О работе над этим боем заявил президент лиги NAIZA Нурбек Карабала на своей странице в Instagram.

Алиби добровольно оставил титул, дав возможность подраться за него одноклубнику Диасу Еренгаипову.

Асатрян (25-9) последние бои провел в Fight Night и идет на серии из 3 побед.

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