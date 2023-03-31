Скабелка о победе Казахстана над Данией в квалификации Евро: «Это большой праздник для всех болельщиков»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу футбольной сборной Казахстана над Данией в квалификации Евро-2024.

– Вы были замечены на футбольном матче между сборными Казахстана и Дании...

– Интересное событие для страны в целом. Я вообще люблю смотреть за различными футбольными чемпионатами и турнирами с участием сборных. Я рад за команду Казахстана, которая смогла победить такого сильного соперника. Это большой праздник для всех болельщиков и любителей спорта, – сказал Скабелка.

Напомним, во втором туре квалификации казахстанцы победили дома датчан (3:2) в квалификации Евро-2024, уступая со счетом 0:2 по ходу игры.

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