УЕФА номинировал гол капитана сборной Казахстана в ворота Дании

Теги Сборная Дании по футболу сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Асхат Тагыберген Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Гол полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена номинирован на звание лучшего во втором туре квалификации Евро-2024.

Гол Тагыбергена помог Казахстану сравнять счет в матче с Данией: полузащитник «Ордабасы» переиграл голкипера Каспера Шмейхеля дальним ударом с 30-ти метров.

Помимо Тагыбергена, в число номинантов вошли англичанин Букайо Сака, Владислав Морозов из Беларуси и румынский защитник Андрей Буркэ.

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