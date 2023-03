УЕФА номинировал гол капитана сборной Казахстана в ворота Дании

Гол полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена номинирован на звание лучшего во втором туре квалификации Евро-2024.

Гол Тагыбергена помог Казахстану сравнять счет в матче с Данией: полузащитник «Ордабасы» переиграл голкипера Каспера Шмейхеля дальним ударом с 30-ти метров.

⚽️ Saka, Tagybergen, Morozov or Burcă... Who gets your vote for Goal of the Round? 🗳️@AlipayPlus | #EQGOTT