Экс-чемпион мира Дэнни Гарсия: «Хочу бой с GGG и Саулем Альваресом»

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Дэнни Гарсия рассказал о планах на будущее.

По словам Гарсии, он намерен сначала сразиться с «обычным» чемпионом мира WBA в среднем весе Эрисланди Ларой (с оговоркой — Дэнни готов драться с ним в промежуточном весе 155 фунтов), а затем получить бой с одним из громких имен, включая Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

– Бой с Ларой - это то, чего мы хотим. Я хочу драться с Ларой за титул чемпиона мира в среднем весе в лимите 155 фунтов. Я попробую стать чемпионом мира в трех весовых категориях, прежде чем завершу карьеру. Это моя мечта. После этого я хочу проводить крупнейшие бои из возможных. После этого боя я стану чемпионом мира в среднем весе и хочу участвовать в самых больших поединках. Я хочу реванша с Эрролом Спенсом, боя с Канело, с GGG. С кем угодно. Мне нужны самые большие поединки, - сказал «Свифт» в интервью YSM Sports Media.

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