Галым Жасланов о возможном бое с Дациком: «Готов с любым!»

Казахстанский боец Галым Жасланов ответил о вероятности боя с российским бойцом Вячеславом Дациком:

«Я уже говорил, мне разницы нет. С кем дадут, с тем и буду, только не буду драться с бойцам из Казахстана. Готов с любым, как менеджеры и тренеры скажут»

Галым идет на серии 2-0 в профи ММА, в ПОП-ММА Жасланов проиграл решением Василию Камоцкому.

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