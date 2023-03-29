Галым Жасланов о возможном бое с Дациком: «Готов с любым!»

Теги MMA Вячеслав Дацик Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец Галым Жасланов ответил о вероятности боя с российским бойцом Вячеславом Дациком:

«Я уже говорил, мне разницы нет. С кем дадут, с тем и буду, только не буду драться с бойцам из Казахстана. Готов с любым, как менеджеры и тренеры скажут»

Галым идет на серии 2-0 в профи ММА, в ПОП-ММА Жасланов проиграл решением Василию Камоцкому.

Сумасшедший камбэк Казахстана в матче с Данией: сборная Адиева отыгралась с 0:2, а Шмейхель пропустил с 30-ти метров

Белал Мухаммад о бое с Рахмоновым: «Для меня это не имеет смысла»

Экс-соперник Шавката Рахмонова обещал ударить президента NAIZA

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий