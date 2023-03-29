Галым Жасланов о возможном бое с Дациком: «Готов с любым!»
Казахстанский боец Галым Жасланов ответил о вероятности боя с российским бойцом Вячеславом Дациком:
«Я уже говорил, мне разницы нет. С кем дадут, с тем и буду, только не буду драться с бойцам из Казахстана. Готов с любым, как менеджеры и тренеры скажут»
Галым идет на серии 2-0 в профи ММА, в ПОП-ММА Жасланов проиграл решением Василию Камоцкому.
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