NAIZA может провести совместный турнир с китайской лигой WLF

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Матчмейкер лиги NAIZA Жандарбек Кисимов рассказал о том, что лига имеет предложение провести большой совместный турнир с одним из сильнейших китайцких промоушенов Wu Lin Feng:

«Матчмейкер лиги китайской лиги ULF, в свое время там даже Адесанья дрался, предложили нам провести турнир стенка на стенку. Они готовы полностью закрыть свои расходы по прилету в Казахстан, только нужно дать им трансляцию. Думаю, что решим этот вопрос положительно»

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