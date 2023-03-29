Дацик может провести бой с Галымом Жаслановым в Казахстане

Боец ММА Вячеслав Дацик может провести бой с казахстанцем Галымжаном Жаслановым, который известен по выступлением в NAIZA и российской лиге поп-ММА «Наше Дело»:

«Мы общались с одним из руководителей лиги URAL, обсуждали приезд Дацика в Казахстан. Мне сразу пришло в голову поставить его с Галымом», – сказал президент лиги NAIZA Нурбек Карабала.

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