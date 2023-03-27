Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после победы над Данией: «Когда проигрываешь, крысы бегут с корабля»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев обратился к футболистам после победы над Данией (3:2) в отборе Евро-2024.

«Когда побеждаешь, в команде все хорошо, выполняется все, что тебе надо, болельщики тебя поддерживают. А когда ты проигрываешь, как говорят, крысы бегут с корабля. После поражения в первой игре [от Словении 1:2] у нас ни один не стал ерничать, ни один не начал дергаться. Наоборот, у нас было спокойствие, единение. Хоть нас там и по-своему критиковали, это очень дорогого стоит. Мы теперь однозначно можем сказать, что мы команда, что мы проверенная команда, что мы команда, проверенная неудачами, а не только победами.

Я сказал вам, что нас ничего не должно смущать. Да хоть десять игр подряд проиграем, мы на каждую игру будем выходить еще злее и злее. И вот эта злость, вот эта не удовлетворенность, которая у нас была после первой нашей домашней игры, она нам дала эту большую победу, хорошую победу. Помните, мы говорили – сейчас разъедемся на два месяца, какая-то недосказанность, какой-то осадок останется, надо так сыграть второй тайм, чтобы мы разъехались с чувством выполненного долга.

Парни, вы большие молодцы, вы сделали большое дело и для нашей республики и для себя, и для семей, эта победа будет долго витать в облаках. Поэтому еще раз вас с победой, сегодня ваш вечер – наслаждайтесь, парни!» – сказал Адиев.